В регионах России появится универсальный проездной билет
Российский Минтранс планирует разработать единый стандарт оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. В пресс-службе ведомства сообщили, что ввести универсальные проездной билет для любого региона России хотят уже в 2021 году – им жители страны смогут оплачивать проезд.
- Перед министерством стоит задача реализовать данное мероприятие до конца следующего года, - заявил глава департаменты цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.
В ведомстве уточнили, что для это в субъектах государства внедрят передовых цифровые технологии, в том числе, возможность оплачивать проезд бесконтактным способом. При этом перевозчики смогут оснастить свой транспорт самым современным оборудованием: стационарными валидаторами, мобильными терминалами, а также начать пользоваться электронными сервисами мониторинга потока пассажиров и дохода с них, учета расходов и контроля оплаты проезда.
Внедрение такого универсального способа оплаты призвано повысить привлекательность общественного транспорта для жителей регионов, а также позволить субъектам России провести оптимизацию расходов бюджета на субсидии и увеличить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета перевозок пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU