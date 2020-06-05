В регионах России появится универсальный проездной билет

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:34:28+03:00

Ими можно будет оплатить поездки на всех видах общественного транспорта

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Российский Минтранс планирует разработать единый стандарт оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. В пресс-службе ведомства сообщили, что ввести универсальные проездной билет для любого региона России хотят уже в 2021 году – им жители страны смогут оплачивать проезд.

- Перед министерством стоит задача реализовать данное мероприятие до конца следующего года, - заявил глава департаменты цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.

В ведомстве уточнили, что для это в субъектах государства внедрят передовых цифровые технологии, в том числе, возможность оплачивать проезд бесконтактным способом. При этом перевозчики смогут оснастить свой транспорт самым современным оборудованием: стационарными валидаторами, мобильными терминалами, а также начать пользоваться электронными сервисами мониторинга потока пассажиров и дохода с них, учета расходов и контроля оплаты проезда.

Внедрение такого универсального способа оплаты призвано повысить привлекательность общественного транспорта для жителей регионов, а также позволить субъектам России провести оптимизацию расходов бюджета на субсидии и увеличить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета перевозок пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU