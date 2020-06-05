Последние новости на утро 5 июня 2020: в Японии снова призвали «отобрать» Курилы у России

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:18:02+03:00

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Последние новости на утро 5 июня 2020 года: эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции постепенно нормализуется, а власти снимают введенные ранее ограничительные меры. В российской столице эксперты уже к 8 июня планируют составить график поэтапного выхода из карантина. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что максимум введенных ограничений будет снят в городе уже к 1 июля, но это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе и темпов распространения инфекции.

Для противодействия коронавируса ученые активно разрабатывают вакцину, стараясь сделать так, чтобы она была максимально эффективной и безопасной. Российское министерство обороны уже отобрало первую группу добровольцев для испытания прививок – на первом этапе в нее вошло 50 военнослужащих, которые уже прошли медицинские обследования и готовы к клиническим исследованиям.

Пока одни стараются вылечить зараженных пациентов и разработать вакцину, другие обвиняют Билла Гейтса в попытке массового чипировать население планеты через прививки от коронавируса. Основатель крупнейшей американской корпорации ответил на необоснованные обвинения.

На политической арене разворачивается другая проблема: помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку она якобы играет там «деструктивную роль». А в Японии снова призвали российскую сторону вернуть острова южных Курил – местные политолог уверен, что его страна должна до последнего отстаивать свои позиции по данному вопросу и "отобрать" свою территорию у России.

Кроме того, этой ночью анонсировали сразу две грядущие важные встречи: ОПЕК+ проведет министерскую встречу по поводу проблем с сокращением добычи нефти 6 июня, а Роскосмос и НАСА планируют 9 июня обсудить сотрудничество в области изучения Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU