2020-06-05T07:28:57+03:00
Экономика

Nord Stream - 2 AG оценили последствия готовящихся санкций США

Ася КУЗНЕЦОВА
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В Совфеде сообщили, что строительство газопровода "Северный поток - 2" продолжится, несмотря на санкции СШАВ Совфеде сообщили, что строительство газопровода "Северный поток - 2" продолжится, несмотря на санкции СШАФото: REUTERS
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Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG прокомментировали проект новых санкций со стороны США. Четыре республиканские сенатора и один демократ, подготовившие этот проект, уже внесли его в Сенат на рассмотрение.

- Нам известно о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение Сената США, и мы анализируем возможные последствия для проекта в случае его вступления в силу, - передаёт ТАСС слова представителя компании.

В Nord Stream 2 отметили, что инвесторами проекта газопровода стали энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов. Каждая из них внесла в проект почти по миллиарду евро. В завершении строительства заинтересованы больше тысячи компаний в 25 странах.

Глава комитета Совета Федерации по международной политике Константин Косачев заявил, что строительство газопровода продолжится независимо от санкций. Он также заявил, что изумлён наглостью сенатора Теда Круза, который считает газопровод критической угрозой нацбезопасности США. Тед Круз стал инициатором законопроекта о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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