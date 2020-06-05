В Москве успешно опробовали экспериментальное лечение от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве начали применять экспериментальную методику лечения от коронавируса 19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Первым в России медучреждением, применяющим ГБО, стал НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Специалисты провели уже более 100 баросеансов 25 пациентам. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

- Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией, - объяснил директор НИИ им. Склифосовского, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Врачи также сообщили, что у пациентов после сеансов ГБО улучшается самочувствие и уменьшается одышка. Также у пациентов наблюдается увеличение кислорода в крови. Гипербарический кислород усиливает противовирусную и антибактериальную терапию, при этом сокращая побочные эффекты препаратов лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU