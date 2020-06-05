2020-06-05T09:39:39+03:00
В мире

При ударе ВВС Израиля погибли девять сирийских военных

ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама
Ася КУЗНЕЦОВА
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ПВО Сирии отразили атаку ИзраиляПВО Сирии отразили атаку ИзраиляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере девять бойцов правительственных сил Сирии погибли 4 июня от удара израильских Военно-воздушных сил по окрестностям города Масъяф в провинции Хама, сообщает телеканал Al Arabia.

По информации агентства SANA, Израиль атаковал несколько армейских позиций в районе Хермель на севере Ливана. Удар также направили на завод по производству ракет малой дальности.

Напомним, 1 мая, как сообщал сайт KP.ru, армия Израиля нанесла воздушный ракетный удар по южным районам Сирии вертолётами с позиций в районе Голанских высот. Было выпущено несколько ракет. Отмечается, что в результате ракетного обстрела был нанесен материальный ущерб, но никто не погиб.

Той же ночью в воздушное пространство Сирии на северо-востоке страны вторглись самолёты коалиции, которую возглавляют США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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