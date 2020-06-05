2020-06-05T10:16:09+03:00
Спорт

"Надо быть готовыми играть без хоккеистов НХЛ". Брагин сказал, какой будет теперь сборная России по хоккею

Валерий Брагин дал первый комментарий о работе в главной команде страны
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Валерий Брагин - новый главный тренер сборной России по хоккею.Валерий Брагин - новый главный тренер сборной России по хоккею.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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5 июня было официально объявлено о том, что новым главным тренером сборной России по хоккею станет Валерий Брагин. Он ранее шесть лет тренировал молодежную команду страны. Наша команда под его началом пять раз играла в финалах чемпионатов мира за это время и один раз выиграла бронзу. Теперь же Брагину доверили главную команду страны.

- Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена, - сказал Брагин в интервью пресс-службе ФХР.

Брагин обратил внимание на то, что должна быть сплоченая связь, которая нацелена на результат:

- Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад.

Но у нового тренерского штаба национальной команды еще есть работа, и ее немало:

- В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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