Захарова ответила на требование от США к России "убираться с Ближнего Востока"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", указав на "деструктивную роль" РФ.
Захарова напомнила о "смертях и разрушениях", которые стали единственным итогом присутствия США на Ближнем Востоке.
- Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетии на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?, - спросила Захарова.
- Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта", - добавила представитель российского МИД.
ИСТОЧНИК KP.RU