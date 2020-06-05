2020-06-05T10:35:06+03:00
Политика

Захарова ответила на требование от США к России "убираться с Ближнего Востока"

Помощник американского госсекретаря назвал роль РФ в регионе деструктивной
Ася КУЗНЕЦОВА
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Захарова ответила на заявления в Госдепе о роли России на Ближнем ВостокеЗахарова ответила на заявления в Госдепе о роли России на Ближнем ВостокеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", указав на "деструктивную роль" РФ.

Захарова напомнила о "смертях и разрушениях", которые стали единственным итогом присутствия США на Ближнем Востоке.

- Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетии на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?, - спросила Захарова.

- Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта", - добавила представитель российского МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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