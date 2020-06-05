В России за сутки 144 человека умерли от коронавируса
В стране выявлено 8 726 новых случаев заражения
За сутки в России от коронавируса погибли 144 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода среди заражённых коронавирусом пациентов. Всего в стране за время пандемии погибли 5 528 человек.
Число новых заражений за сутки составило 8 726. Выздоровели также за минувшие сутки 8 057 человек.
Всего число заражений в России достигло 449 834, а число выздоровевших - 212 680 человек.
Среди новых пациентов 37,1% не имели клинических проявлений болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU