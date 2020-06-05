2020-06-05T10:40:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки 144 человека умерли от коронавируса

В стране выявлено 8 726 новых случаев заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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За сутки в России от коронавируса погибли 144 человекаЗа сутки в России от коронавируса погибли 144 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода среди заражённых коронавирусом пациентов. Всего в стране за время пандемии погибли 5 528 человек.

Число новых заражений за сутки составило 8 726. Выздоровели также за минувшие сутки 8 057 человек.

Всего число заражений в России достигло 449 834, а число выздоровевших - 212 680 человек.

Среди новых пациентов 37,1% не имели клинических проявлений болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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