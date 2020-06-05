2020-06-05T11:11:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек

За сутки в столице выздоровели 2 643 пациента
Ася КУЗНЕЦОВА
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Московские врачи вылечили от коронавируса более 97 тысяч человекМосковские врачи вылечили от коронавируса более 97 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве врачи вылечили от коронавируса уже более 97 тысяч человек. За минувшие сутки после лечения от COVID-19 выписались 2 643 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2 643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358, - уточнила вице-мэр.

За последние сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода среди заражённых коронавирусом пациентов. Всего в стране за время пандемии погибли 5 528 человек.

Число новых заражений за сутки составило 8 726. Выздоровели также за минувшие сутки 8 057 человек. Среди новых пациентов 37,1% не имели клинических проявлений болезни.

Всего число заражений в России достигло 449 834, а число выздоровевших - 212 680 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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