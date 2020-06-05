В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек
В Москве врачи вылечили от коронавируса уже более 97 тысяч человек. За минувшие сутки после лечения от COVID-19 выписались 2 643 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2 643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358, - уточнила вице-мэр.
За последние сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода среди заражённых коронавирусом пациентов. Всего в стране за время пандемии погибли 5 528 человек.
Число новых заражений за сутки составило 8 726. Выздоровели также за минувшие сутки 8 057 человек. Среди новых пациентов 37,1% не имели клинических проявлений болезни.
Всего число заражений в России достигло 449 834, а число выздоровевших - 212 680 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU