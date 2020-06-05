2020-06-05T11:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Елизавета Пескова одобрила действия России в период пандемии

По мнению дочери пресс-секретаря, российская медицина проявила себя с лучшей стороны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ЕлизаветаДочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ЕлизаветаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Россия достойно справляется с коронавирусом. Такое мнение выразила дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета. По ее словам, страна делает очень много, чтобы остановить распространение инфекции и спасти заболевших.

«С моей точки зрения, когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни тысяч людей, любые экономические факторы отходят на второй план. Приоритет для любого государства — человеческая жизнь», - цитирует Пескову сайт NEWS.ru.

Елизавета также добавила, что с лучшей стороны проявила себя российская медицина. В отличие от запада, получить помощь в нашей стране намного проще.

Пескова сравнила ситуацию в России и в США и отметила, что в Америке люди с симптомами коронавируса зачастую не могут обратиться за медицинской помощью или хотя бы за консультацией из-за слишком высоких цен. При этом в России медицина доступнее, кроме того, власти приняли ряд эффективных мер, чтобы снизить число заболевших.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. 5 июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что число выздоровевших в Москве выросло уже до 97358 человек, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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