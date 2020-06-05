2020-06-05T11:36:02+03:00
Политика

Кто заплатит за разливы нефти?

«Единая Россия» готова «в течение одной недели» принять поправки о финансовом обеспечении устранения экологических катастроф
Павел ЧЕРНЫШОВ
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К вице-премьеру Виктории Абрамченко обратился председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат от «Единой России» отметил, что законопроект, регулирующий порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти был внесен еще в январе 2018 года, однако тогда не прошел согласование в профильном комитете Госдумы.

«Очень непросто проходило первое чтение — авторы инициативы не конкретизировали механизмы финансового обеспечения на случай разлива для нефтедобывающих компаний. А если не конкретизировали — значит, их нет. Знаете, если сто рублей в сейфе лежат — это тоже можно обеспечением назвать. Мы предложили три их основных вида — банковские гарантии, резерв средств на счете и страховка на случай происшествия», — отметил Владимир Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что авторы также исключили ряд природоохранных мер из итогового документа — это тоже недопустимо.

«Трагические и плачевные ситуации у нас продолжают возникать, - напомнил парламентарий. - В России происходит десять тысяч нефтеразливов в год — среди них есть крупные, настоящие экологические катастрофы. Мы предлагали со своей стороны дорегулировать законопроект депутатскими поправками, но коллеги сказали нам, что они не пройдут межведомственное согласование. Разбалансировка между министерствами в итоге не дает принять очень конструктивные и правильные нормы».

По словам председателя профильного комитета Госдумы, поправки нужно внести срочно — тогда их примут «буквально в течение одной недели», еще в весеннюю сессию.

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