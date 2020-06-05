Половина россиян планируют вернуться к привычному режиму работы в июле

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:02:15+03:00

По данным исследования социологов, изменения в сфере организации труда затронули около 60% всех работающих граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменения в формате труда случились у 60% работающих в стране

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По данным исследования социологов, изменения в сфере организации труда затронули около 60% всех работающих граждан. Многие из них либо перешли на дистанционный режим работы, либо ушли в вынужденный отпуск. результаты опроса общественного мнения опубликовали социологи ИНСАП РАНХиГС.

222 респондента из 908 стали работать из дома, у 85 опрошенных сократился рабочий день, 81 человек уволен, 47 ушли в оплачиваемый отпуск, а 33 - в неоплачиваемый, сообщает ТАСС.

В исследовании отмечается, что основным способом сохранения денег в компаниях стало сокращение зарплат, которое коснулось каждого третьего работающего участника исследования.

Однако больше всех в доходах потеряли не наёмные сотрудники, а предприниматели и самозанятые.

В рамках исследования 1 837 человек опросили с 22 по 24 мая.4,3 тысячи человек опросили онлайн с 22 по 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU