2020-06-05T12:58:18+03:00
Политика

Дагестан благодарит военных строителей за помощь республике

Есть надежда, что вмешательство армии поможет переломить ситуацию с коронавирусом в регионе
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Дагестанцы по достоинству оценили осуществленное в кратчайшие сроки развертывание многопрофильных полевых госпиталейДагестанцы по достоинству оценили осуществленное в кратчайшие сроки развертывание многопрофильных полевых госпиталейФото: REUTERS
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Зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов поблагодарил военных за строительство трех медицинских центров и развертывание полевых госпиталей, которые, по мнению жителей республики, смогут кардинально переломить ситуацию с коронавирусом в республике.

- Дагестанцы по достоинству оценили осуществленное в кратчайшие сроки развертывание многопрофильных полевых госпиталей в Ботлихе и Буйнакске. Люди верят в то, что военные медики, обладающие передовыми методиками и современным оборудованием, помогут кардинально переломить ситуацию и побороть захлестнувшую регион эпидемию, - говорится в письме Умаханова, направленном в адрес Минобороны.

Он также передал слова благодарности военным строителям, силами которых в республике возводятся три стационарных многофункциональных медицинских центра в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

В настоящее время по поручению президента России в Дагестане специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России ведется строительство трех новых медцентров на 200 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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