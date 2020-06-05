2020-06-05T13:57:06+03:00
Политика

Песков рассказал о возможности обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Голосование по изменениям Основного закона пройдёт 1 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков сообщил, что Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если и когда посчитает необходимымПесков сообщил, что Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если и когда посчитает необходимымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, что Владимир Путин обратится к россиянам по теме поправок в Конституцию, когда сочтёт это нужным.

- Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает, - заявил представитель Кремля.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, ранее президент Путин объявил 1 июля днём голосования по поправкам в Конституцию России. Именно эту дату предлагала для проведения голосования глава Центрально-избирательного комитета Элла Памфилова.

Изначально голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределенный срок. Владимир Путин отмечал, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

1 июля объявлено выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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