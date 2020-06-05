2020-06-05T14:19:17+03:00
В мире

Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией

Греческий министр сообщил о росте провокаций с турецкой стороны
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Греции заявили о готовности к военному конфликту с ТурциейВ Греции заявили о готовности к военному конфликту с ТурциейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Греция готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав, сообщил глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star.

Он отметил, что в последнее время увеличилось число провокаций со стороны Турции.

- Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, — это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС, - передаёт РИА Новости слова Панайотопулоса.

При этом министр обороны ответил "Именно так!" на вопрос журналиста о том, готова ли Греция к вооружённому конфликту с Турцией.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне прошла со скандалом. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула мероприятие во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который позволил себе "провокационные заявления".

В марте Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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