Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:19:17+03:00

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Греция готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав, сообщил глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star.

Он отметил, что в последнее время увеличилось число провокаций со стороны Турции.

- Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, — это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС, - передаёт РИА Новости слова Панайотопулоса.

При этом министр обороны ответил "Именно так!" на вопрос журналиста о том, готова ли Греция к вооружённому конфликту с Турцией.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне прошла со скандалом. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула мероприятие во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который позволил себе "провокационные заявления".

В марте Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами.

ИСТОЧНИК KP.RU