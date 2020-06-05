Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией
Греция готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав, сообщил глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star.
Он отметил, что в последнее время увеличилось число провокаций со стороны Турции.
- Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, — это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС, - передаёт РИА Новости слова Панайотопулоса.
При этом министр обороны ответил "Именно так!" на вопрос журналиста о том, готова ли Греция к вооружённому конфликту с Турцией.
Сайт KP.ru ранее сообщал, что церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне прошла со скандалом. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула мероприятие во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который позволил себе "провокационные заявления".
В марте Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами.
ИСТОЧНИК KP.RU