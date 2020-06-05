Какую черешню безопасно покупать: Роспотребнадзор дал советы

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:56:38+03:00

Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод Фото: Олег ЗОЛОТО

Россиянам не советуют покупать черешню в местах не проверенных, с «рук» и на трассе

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Роспотребнадзор призвал внимательнее относится к выбору черешни. Нужно покупать сезонную ягоду только в проверенных и отмеченных контролем качества местах. Под эти стандарты подходят крупные рынки, которые имеют соответствующие документы.

«Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем», - посоветовали эксперты.

Также они отметили, что потребитель в праве получить информацию о месте и условиях роста сезонного продукта. А также документы, которые продавец должен предоставить по первому требованию.

Роспотребнадзор не советует покупать черешню в местах не проверенных, с «рук» и на трассе.

Специалисты дали описание, как должна выглядеть спелая ягода. Кожица чистая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин говорит о том, что я года хорошего качества. А вот если блеск отсутствует и поверхность плода матовая, то это означает, что черешня сорвана давно и она быстро испортится.

«Прежде всего, плодоножка должна быть. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов», - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Плодоножка должна быть зеленой и эластичной, иначе это испортит вкус черешни. Также вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более водянистая и нежная, с выраженной кислинкой. А вот темноокрашенные ягоды черешни имеют яркий насыщенный вкус и сладость. Эксперты советуют приобретать ягоду в разгар сезона. С конца июня по середину июля черешня имеет максимально полезные витамины.

Роспотребнадзор дал совет и о том, как правильно мыть черешню.

Черешню необходимо высыпать в дуршлаг, а затем промыть ягоды под струей холодной проточной воды. После мытья черешню необходимо тщательно просушить.

«Если перед мытьем хвостик ягоды был удален, съесть ее надо особенно быстро. Ягоды, вымытые вместе с черешком могут храниться дольше, даже при комнатной температуре», - отметили в Роспотребнадзоре.

Хранить ягоду нужно в холодильнике в бумажном пакете или пластиковой емкости. В холоде черешня сохраняет свежесть до 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU