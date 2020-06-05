2020-06-05T15:25:12+03:00
Общество

Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур после ремонта

Ранее в ракете обнаружили бракованные детали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Протон-МПротон-МФото: пресс-служба Роскосмоса
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На Байконур отправили ракету-носитель "Протон-М" для предстоящего пуска. После того, как в ракете тяжелого класса нашли бракованные детали, "Протон-М" отправили на ремонт, по завершении которого, ее вновь допустили к запуску. 5 июня ракету отправили поездом на Байконур", сообщили пресс-службе Центра Хруничева:

- Из ракетно-космического завода «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на космодром Байконур отправлены блоки ракеты космического назначения «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М».

Как и раньше, с помощью ракеты будут отправлять в космос телекоммуникационные спутники. В октябре 2019 года с Байконура запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками. В Роскосмосе "Протон-М" называют "рабочей лошадкой", с помощью этих ракет на орбиту выводили модули орбитальных станций, орбитальную группировку ГЛОНАСС.

"Протон-М" выводит на орбиту также военные спутники, например, "Благовест".

ИСТОЧНИК KP.RU

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