Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур после ремонта
На Байконур отправили ракету-носитель "Протон-М" для предстоящего пуска. После того, как в ракете тяжелого класса нашли бракованные детали, "Протон-М" отправили на ремонт, по завершении которого, ее вновь допустили к запуску. 5 июня ракету отправили поездом на Байконур", сообщили пресс-службе Центра Хруничева:
- Из ракетно-космического завода «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на космодром Байконур отправлены блоки ракеты космического назначения «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М».
Как и раньше, с помощью ракеты будут отправлять в космос телекоммуникационные спутники. В октябре 2019 года с Байконура запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками. В Роскосмосе "Протон-М" называют "рабочей лошадкой", с помощью этих ракет на орбиту выводили модули орбитальных станций, орбитальную группировку ГЛОНАСС.
"Протон-М" выводит на орбиту также военные спутники, например, "Благовест".
ИСТОЧНИК KP.RU