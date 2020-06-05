2020-06-05T15:59:27+03:00
Общество

Путин согласен с решением "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске

Восстановление экологии после разлива нефти потребует более 10 миллиардов рублей [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин считает справедливым, что руководство компании "Норникель" возьмет на себя расходы по ликвидации ЧС в Норильске. Экологическое происшествие обсуждали 5 июня на совещании с главой государства. Президент признал, что разлив нефти в таком объеме - чрезвычайная ситуация, природе нанесен большой урон.

- Если бы своевременно поменяли резервуар, то не пришлось бы нести такие расходы,- сказал Владимир Путин.

По оценкам руководства компании, на восстановление экологии потребуется более 10 миллиардов рублей. "Норникель" берет на себя все расходы, глава компании Владимир Потанин заявил - для ликвидации ЧП будут использованы лучшие технологии.

- То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств - это, безусловно, правильно,- сказал Владимир Путин.

В ходе совещания президент поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения подобных ЧП.

«Норникель» берет на себя все расходы» - глава компании Владимир Потанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог
В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Голикова предупредила вузы о возвращении к дистанционному образованию осенью
Тест на коронавирус перед ЕГЭ собираются ввести в России
Границы ЕС планируют открыть в начале июля
ВОЗ: Летняя жара не снизит риск заражения COVID-19
Путин согласен с решением "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным в Норильске топливом
Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур после ремонта
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства
Какую черешню безопасно покупать: Роспотребнадзор дал советы
Путин поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения ЧП
В Норильске локализовали разлив топлива после аварии
Винтовка, разрабатываемая в России, сможет стрелять на семь километров
RT запустил видеопроект об альтернативной истории
Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией
Песков рассказал о возможности обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"
Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%
На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа
Дагестан благодарит военных строителей за помощь республике