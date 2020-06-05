Путин согласен с решением "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:59:27+03:00

Восстановление экологии после разлива нефти потребует более 10 миллиардов рублей [видео]

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Президент Владимир Путин считает справедливым, что руководство компании "Норникель" возьмет на себя расходы по ликвидации ЧС в Норильске. Экологическое происшествие обсуждали 5 июня на совещании с главой государства. Президент признал, что разлив нефти в таком объеме - чрезвычайная ситуация, природе нанесен большой урон.

- Если бы своевременно поменяли резервуар, то не пришлось бы нести такие расходы,- сказал Владимир Путин.

По оценкам руководства компании, на восстановление экологии потребуется более 10 миллиардов рублей. "Норникель" берет на себя все расходы, глава компании Владимир Потанин заявил - для ликвидации ЧП будут использованы лучшие технологии.

- То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств - это, безусловно, правильно,- сказал Владимир Путин.

В ходе совещания президент поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения подобных ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783318" frameborder="0"></iframe> «Норникель» берет на себя все расходы» - глава компании Владимир Потанин.

ИСТОЧНИК KP.RU