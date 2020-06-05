Границы ЕС планируют открыть в начале июля

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:06:07+03:00

В Еврокомиссии рассчитывают, что туристов пустят в Европу в середине лета Фото: Евгения ГУСЕВА

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Европа может открыться для иностранцев уже в начале июля. Такие рекомендации дали в Еврокомиссии, причем пока не ясно, будет ли снят запрет на въезд для граждан каких-то определенных государств, например, учитывая эпидситуацию в них, или для всех.

- Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня,- заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон по итогам заседания Совета ЕС, ее слова приводит ТАСС.

Она посоветовала странам Европы открывать границы сообща, поэтому официальные рекомендации дадут после того, как Еврокомиссия проведет консультации со странами отдельно. Но последнее слово будет все-равно за государствами.

Открытие границ - следующий шаг после возобновления работы предприятий, бизнеса. К возобновлению деятельности компаний во многих странах Европы уже приступили.

Ранее президент Франции объявил, что закроет границы Шенгенской зоны до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU