2020-06-05T16:33:41+03:00
Общество

В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ

Это будет ответной мерой на санкции США против "Северного потока-2"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Штрафные пошлины могут стать ответом на политику СШАШтрафные пошлины могут стать ответом на политику СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Германии готовы ввести штрафные пошлины на американский газ, если США продолжит оказывать давление на "Северный поток-2". Из-за санкций 2019 года европейская компания, занятая укладкой труб на водном участке магистрали, прекратила работу. Но в России заявили, что самостоятельно достроят объект. Теперь в США разработали новый законопроект, санкции, согласно документу, распространят на все компании, хоть как-то связанные с завершением строительства и запуском газопровода.

- Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС, — приводит заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста РИА Новости.

Он допустил, что Германия может ввести ответные штрафные пошлины на американский газ.

В Госдуме считают, что политика нынешних властей по отношению к российскому газовому проекту - это "борьба с рыночными отношениями".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог
В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Голикова предупредила вузы о возвращении к дистанционному образованию осенью
Тест на коронавирус перед ЕГЭ собираются ввести в России
Границы ЕС планируют открыть в начале июля
ВОЗ: Летняя жара не снизит риск заражения COVID-19
Путин согласен с решением "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным в Норильске топливом
Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур после ремонта
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства
Какую черешню безопасно покупать: Роспотребнадзор дал советы
Путин поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения ЧП
В Норильске локализовали разлив топлива после аварии
Винтовка, разрабатываемая в России, сможет стрелять на семь километров
RT запустил видеопроект об альтернативной истории
Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией
Песков рассказал о возможности обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"
Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%
На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа
Дагестан благодарит военных строителей за помощь республике