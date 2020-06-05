В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:33:41+03:00

Это будет ответной мерой на санкции США против "Северного потока-2"

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В Германии готовы ввести штрафные пошлины на американский газ, если США продолжит оказывать давление на "Северный поток-2". Из-за санкций 2019 года европейская компания, занятая укладкой труб на водном участке магистрали, прекратила работу. Но в России заявили, что самостоятельно достроят объект. Теперь в США разработали новый законопроект, санкции, согласно документу, распространят на все компании, хоть как-то связанные с завершением строительства и запуском газопровода.

- Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС, — приводит заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста РИА Новости.

Он допустил, что Германия может ввести ответные штрафные пошлины на американский газ.

В Госдуме считают, что политика нынешних властей по отношению к российскому газовому проекту - это "борьба с рыночными отношениями".

ИСТОЧНИК KP.RU