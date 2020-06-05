Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:31:26+03:00

Известный врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников составил краткий список фактов, которые нам известны о коронавирусе и способах борьбы с ним. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Известный врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников составил краткий список фактов, которые нам известны о коронавирусе и способах борьбы с ним. По мнению специалиста вирус может распространяться здоровыми людьми и имеет расовые и гендерные предпочтения. Так, мужчины и люди относящиеся к негроидной расе болеют реже. Коронавирус передается воздушно-капельным путем, из-за чего необходимо соблюдать социальную дистанцию. Полный список фактов о COVID-19 известных на данный период доктор Мясников опубликовал в своих социальных сетях:

- Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек, онкология. В остальных случаях картина обычного ОРЗ.

- Цикл распространения от быстрого взлета до «выдыхания» и спада составляет около 3-х месяцев

- Противовирусные лекарства в эксперименте могут сокращать время болезни, но не обрывать ее.

- Единственная действенная мера профилактики - соблюдение дистанции, при вспышке - самоизоляция.

При этом врач подчеркнул, что коронавирус еще может принести нам «сюрпризы». По словам Мясникова, он пока непредсказуем и своенравен.

Напомним, что от нового коронавируса в мире пострадало более 6 миллионов человек. В середине марта 2020 года ВОЗ объявил о высокой степени опасности вируса, необходимости вынужденной самоизоляции людей и введения карантинных мер. За все время пандемии зафиксировано около 400 тысяч летальных исходов от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU