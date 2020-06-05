2020-06-05T17:56:47+03:00
В мире

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Ученые в США считают, что из-за акций протестов кривая заболеваемости может вновь пойти вверх
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна "прошла эпидемию". Поэтому настало время снимать санитарные ограничения.

На этой неделе в США погибло 4430 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в среднем 886 человек в день. Больше недели в США длятся акции протестов в связи со смертью Джорджа Флойда, в убийстве которого подозревают офицеров полиции. Участники акций не соблюдают дистанцию, некоторые приходят без масок. Все это может привести к тому, что случаев заболевания станет больше и кривая заражений вновь пойдет вверх.

На брифинге в Белом Доме Трамп заявил, что открывает страну.

- Я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения,- заявил американский президент.

Он рассказал о разработках американских вакцин от коронавируса, якобы уже готовы 2 миллиона доз для вакцинирования населения. Но прежде фармкомпании должны получить разрешение - нужно доказать эффективность и безопасность состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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