2020-06-05T18:13:47+03:00
Общество

Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом

В группе риска те, кто вылечился от рака легких, а также люди, у которых недавно обнаружили онкологию
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Рак легкого можно спутать с коронавирусомРак легкого можно спутать с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Онколог Иван Карасев рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом. Из-за того, что вирус поражает в основном легкие, человек испытывает трудности с дыханием, может появиться одышка. Определить, коронавирус ли это, можно только с помощью теста.

- Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания-кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье,- написал он в инстаграм. - Существует частичное совпадение клинических симптомов COVID пневмонии и рака легких, эти понятия легко спутать.

Если пациент имеет положительный тест на коронавирус, то, если есть возможность, операцию откладывают. В случае срочной операции, хирургическое вмешательство проводят в специальной операционной, а после - пациента помещают в отдельные боксы.

Его коллега, доктор Александр Мясников, рассказал, что осложнения на фоне инфекции могут возникнуть у диабетиков, у людей с ожирением, заболеваниями почек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог