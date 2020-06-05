Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Онколог Иван Карасев рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом. Из-за того, что вирус поражает в основном легкие, человек испытывает трудности с дыханием, может появиться одышка. Определить, коронавирус ли это, можно только с помощью теста.
- Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания-кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье,- написал он в инстаграм. - Существует частичное совпадение клинических симптомов COVID пневмонии и рака легких, эти понятия легко спутать.
Если пациент имеет положительный тест на коронавирус, то, если есть возможность, операцию откладывают. В случае срочной операции, хирургическое вмешательство проводят в специальной операционной, а после - пациента помещают в отдельные боксы.
Его коллега, доктор Александр Мясников, рассказал, что осложнения на фоне инфекции могут возникнуть у диабетиков, у людей с ожирением, заболеваниями почек.
ИСТОЧНИК KP.RU