Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:13:47+03:00

В группе риска те, кто вылечился от рака легких, а также люди, у которых недавно обнаружили онкологию

Изменить размер текста: A A

Онколог Иван Карасев рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом. Из-за того, что вирус поражает в основном легкие, человек испытывает трудности с дыханием, может появиться одышка. Определить, коронавирус ли это, можно только с помощью теста.

- Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания-кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье,- написал он в инстаграм. - Существует частичное совпадение клинических симптомов COVID пневмонии и рака легких, эти понятия легко спутать.

Если пациент имеет положительный тест на коронавирус, то, если есть возможность, операцию откладывают. В случае срочной операции, хирургическое вмешательство проводят в специальной операционной, а после - пациента помещают в отдельные боксы.

Его коллега, доктор Александр Мясников, рассказал, что осложнения на фоне инфекции могут возникнуть у диабетиков, у людей с ожирением, заболеваниями почек.

ИСТОЧНИК KP.RU