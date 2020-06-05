2020-06-05T20:29:37+03:00
Политика

В Чувашии программу ремонта дворов продлят на три года

Врио главы региона Олег Николаев раскритиковал руководство городов и поселков, которое не торопится улучшать состояние своих населенных пунктов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Олег Николаев перенаправил часть денег на поддержку личных подсобных молочных хозяйств. Фото пресс-службы врио главы ЧувашииОлег Николаев перенаправил часть денег на поддержку личных подсобных молочных хозяйств. Фото пресс-службы врио главы Чувашии
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5 июня врио главы Чувашии Олег Николаев провел совещание с руководителями городов и районов, где обсуждалось выполнение программы благоустройства дворов. На это в республике еще в декабре прошлого года выделили 1,5 миллиарда рублей. Но, судя по статистике, к освоению таких денег муниципалитеты были не готовы.

На 1 июня законтрактованы только 146 миллионов рублей, на освоение чуть более 600 миллионов рублей определены подрядчики, договоры находятся на стадии заключения. Часть средств просто провисает.

Олег Николаев жестко отчитал руководство слишком долго раскачивающихся муниципалитетов. А также предложил перенаправить средства, которые остались не законтрактованными, на поддержку личных подсобных молочных хозяйств в летний период, когда закупочная цена молока падает. Кроме того, часть средств пойдет на проектирование и реконструкцию тепловых и газораспределительных сетей.

При этом саму региональную программу благоустройства дворовых территорий руководитель региона продлил.

«Программа будет реализовываться в ближайшие три года, и поэтому будет возможность в спокойном режиме разрабатывать проектно-сметную документацию, планировать ремонт дворов, согласовывать это с населением, ну и обеспечить плановое выполнение работ. Ведь когда большие деньги выделяются без соответствующей подготовки, без проектно-сметной документации, бывает затор. Так и получилось», — пояснил свое решение Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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