2020-06-05T20:56:23+03:00
Общество

В Ростехнадзоре допустили, что причиной разлива топлива в Норильске стала изношенность оборудования

Окончательную причину можно будет назвать только после окончания расследования
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: НорникельФото: Норникель
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В Ростехнадзоре назвали возможную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. К разливу топлива могла привести изношенность оборудования.

- Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года, - сказали ТАСС в Ростехнадзоре. - Однако, повторюсь, причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование.

Тот самый резервуар, из которого вытекло топливо, не проверяли последние несколько лет, поскольку с 2016 года по решению администрации предприятия, он был выведен в ремонт.

В Генпрокуратуре сообщили, что разгерметизации резервуара с дизельным топливом произошла вероятно, из-за просадки грунта.

Руководство "Норникеля" берет на себя все расходы по ликвидации последствий ЧП. На восстановление экологического ущерба потребуется больше 10 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин считает справедливым, что компания возьмет на себя эти обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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