Росприроднадзор проверит все предприятия на соответствие экологическим стандартам

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:17:40+03:00

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В Росприроднадзоре намерены проверить все российские предприятия на предмет соответствия экологическим стандартам до конца 2020 года после ЧП в Норильске.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ №3 произошла утечка дизельного топлива, после чего начался пожар. Предварительной причиной стало то, что просели опоры, которые 30 лет поддерживали резервуар, в итоге , более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду.

Президент поручил внести поправки в законодательство для предотвращения подобных экологических происшествий. На совещании 5 июня он обратился к руководству компании, заявив, что если бы своевременно заменили резервуар, то не пришлось бы нести такие большие расходы. На ликвидацию последствий потребуется больше 10 миллиардов рублей, расходы на себя берет компания "Норникель".

После этого ЧП проверки организует также Генпрокуратура, специалисты ведомства оценят работу на других опасных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU