Коронавирус в Московской области, последние новости на 6 июня 2020

6 Июнь 2020 2020-06-05T21:36:24+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 6 июня 2020

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В Подмосковье победили коронавирус уже 10 392 человека, всего же с начала эпидемии заразилось 42 720 человек.

- В Московской области еще 515 человек завершили лечение от коронавируса, - сообщили последние данные в оперативном штабе.

Министр образования Московской области рассказала, как записать ребенка в «дежурную группу».

- Записать детей в такую группу в детском саду могут родители, которые работают в организациях, возобновивших свою деятельность, - говорит Ирина Каклюгина. – Обращаться нужно за несколько дней до выхода ребенка.

В Московской области постепенно снимают ограничения, уже открыты салоны красоты, парки, на очереди торговые центры и рестораны. Но жителей просят продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении салонов красоты, поликлиник.

- Нужно и дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции. Если это парикмахерская, это защитное стекло и респиратор. Если это клиент или пациент, то обязательно он должен находиться в маске, - сказал губернатор Андрей Воробьев.

Отличная новость для жителей Подмосковья – все свалки будут закрыты до конца года. Их заменят современные комплексы переработки отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU