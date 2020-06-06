2020-06-05T23:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года увеличилосьЧисло умерших из-за коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года увеличилосьФото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек. Жертвами заболевания в городе за минувшие сутки стали 58 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 5 528 летальных исходов после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 144 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 231 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве медики начали применять экспериментальную методику лечения от коронавируса, которая заключается в гипербарической оксигенации. Первым медицинским учреждением, которое опробовало данные способ лечения болезни, стал НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи центра провели более сотни баросеансов 25 пациентам с подтвержденным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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