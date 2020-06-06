Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 июня 2020 составило более 191 тысячи человек

6 Июнь 2020 2020-06-05T22:35:19+03:00

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По состоянию на утро 6 июня число заболевших коронавирусом в Москве равняется 191 069 человек. Эти данные опубликованы на сайте столичной мэрии. Сюда их передает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.

При этом за последние дни ежедневный прирост заболевших опустился ниже психологической отметки в 2000 человек. Также наблюдается стабильное превышение числа выздоровевших ежедневно. Например, накануне было выявлено 1855 новых инфицированных ковидом, а из больниц выписали 2643 человека.

Всего же на 6 июня из больниц выписаны 97 358 заболевших. Это больше половины от общего числа инфицированных. Однако в статистику также входят летальные исходы.С начала пандемии в Москве от коронавируса скончались 2806 пациентов клиник.

Напомним, в столице до 14 июня действует режим всеобщей самоизоляции. Однако почти неделю как в Москве запустили второй этап смягчения ограничений. Можно гулять в определенные дни, заработали непродовольственные отделы. Однако пропуска для поездок все еще нужны, а на улице в обязательном порядке нужно носить маску. При поездках в транспорте и в общественных местах следует носить перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU