2020-06-05T22:48:53+03:00
Общество

В Москве с 8 июля могут перейти к новому этапу ослабления блокировки по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что между этапами снятия блокировки - одна неделя
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сергей СобянинСергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве могут принять решение об ослаблению некоторых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, уже на следующей неделе. Это подтвердил в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что 1 июня, в начале текущей недели, уже сделали послабления. Например, разрешили гулять, но по графикам, открылись непродовольственные магазины. До этого возобновили работу стройки и промышленные предприятия.

- Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация - это семь дней,- заявил мэр. - Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Меньше стало выявляемых пневмоний, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало.

Он подтвердил, что на следующей неделе смогут принять "радикальное решение". Какие именно ограничения вероятно снимут, глава города не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин передал руководство Ростуризмом правительству
Власти США намерены вывести из Германии 9,5 тысяч военнослужащих
В Москве с 8 июля могут перейти к новому этапу ослабления блокировки по коронавирусу
В Минздраве предложили изменить правила получения справки для водителей
На востоке Турции произошло мощное землетрясение
"Я плакал, но двух дней достаточно": Молодой муж оставил бывшего викария умирать в одиночестве и ждет наследства
В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар
Росприроднадзор проверит все предприятия на соответствие экологическим стандартам
В Ростехнадзоре допустили, что причиной разлива топлива в Норильске стала изношенность оборудования
В Чувашии программу ремонта дворов продлят на три года
Умер участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров
Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус