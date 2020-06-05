В Москве с 8 июля могут перейти к новому этапу ослабления блокировки по коронавирусу

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:48:53+03:00

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В Москве могут принять решение об ослаблению некоторых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, уже на следующей неделе. Это подтвердил в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что 1 июня, в начале текущей недели, уже сделали послабления. Например, разрешили гулять, но по графикам, открылись непродовольственные магазины. До этого возобновили работу стройки и промышленные предприятия.

- Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация - это семь дней,- заявил мэр. - Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Меньше стало выявляемых пневмоний, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало.

Он подтвердил, что на следующей неделе смогут принять "радикальное решение". Какие именно ограничения вероятно снимут, глава города не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU