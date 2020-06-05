В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T23:49:52+03:00

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За минувшие сутки от коронавируса и осложнений из-за него в Москве скончались еще 58 человек. Общее число жертв коронавируса в городе с начала пандемии – 2 864 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

За один день медики столицы зафиксировали 1 855 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с начала эпидемии выявлено 191 069 инфицированных. При этом большинство новых пациентов – молодые люди, которые переносят коронавирус без симптомов или в легкой форме. В настоящее время все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая во всех регионах.

Как ранее писал сайт Kp.ru, с 8 июня власти города могут перейти к следующему этапу снятия ограничений. Первый этап прошел 1 июня, когда были открыты непродовольственные магазины, ярмарки, велопрокат, а также разрешены прогулки по графикам. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что между этапа ослабления ограничительных мер – примерно одна неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU