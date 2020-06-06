ОПЕК+ в субботу объявит о решении продлить уровень сокращения добычи нефти

6 Июнь 2020 2020-06-06T02:15:33+03:00

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Государства-участники соглашения ОПЕК+ уже в эту субботу, 6 июня, проведут первое после начала действия договорённостей министерское заседание в режиме видеоконференции. Вероятнее всего, страны в ходе встречи объявят о решении продлить максимальный уровень сокращения добычи нефти примерно на один-два месяца, сообщает ТАСС.

С начала мая этого года вступила в силу новая договоренность о сокращении добычи ресурса на фоне кризисной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, падения цен на нефть и спроса на энергетические ресурсы с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей. 6 июня ОПЕК+ скажет, на какой срок будет продлено данное соглашение. Ожидание такого исхода встречи уже поддержало рынок: стоимость нефти марки Brent стала выше 40 долларов впервые с развала прошлого соглашения.

Принятие подобного решения потребует изменения программ экспорта на июль этого года. Удержать котировки на максимально возможном уровне необходимо на случай возможной коррекции. Особенно, если вскоре подтвердится информация о том, что в мае сокращение добычи было недостаточным.

ИСТОЧНИК KP.RU