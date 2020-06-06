Страны G20 выделят 21 миллиард долларов на борьбу с пандемией
Государства-участники G20 согласились выделить более 21 миллиарда американских долларов на финансирование здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией в мире. Информация об этом была опубликована на официальной сайте Группы двадцати.
- Страны совместно с приглашенными государствами координировала глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В настоящее время члены объединения и приглашенные участники обязались выделить более 21 миллиарда на финансовое обеспечение глобального здравоохранения во время эпидемии, - сообщается в заявлении альянса.
Предоставленные государствами деньги будут направлены на организацию мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в мире, на диагностику болезни, лечение зараженных пациентов, разработку эффективной и безопасной вакцины, а также различный медицинские исследования в данной области.
На сегодняшний день во всем мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и почти 387 тысяч человек скончались от заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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