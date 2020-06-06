Страны G20 выделят 21 миллиард долларов на борьбу с пандемией

6 Июнь 2020 2020-06-06T04:33:10+03:00

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Государства-участники G20 согласились выделить более 21 миллиарда американских долларов на финансирование здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией в мире. Информация об этом была опубликована на официальной сайте Группы двадцати.

- Страны совместно с приглашенными государствами координировала глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В настоящее время члены объединения и приглашенные участники обязались выделить более 21 миллиарда на финансовое обеспечение глобального здравоохранения во время эпидемии, - сообщается в заявлении альянса.

Предоставленные государствами деньги будут направлены на организацию мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в мире, на диагностику болезни, лечение зараженных пациентов, разработку эффективной и безопасной вакцины, а также различный медицинские исследования в данной области.

На сегодняшний день во всем мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и почти 387 тысяч человек скончались от заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU