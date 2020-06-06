6 Июнь 2020 2020-06-06T05:03:11+03:00

Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал об особенностях выхода на плато по коронавирусной инфекции России по сравнению с другими государствами мира. По его мнению, стабилизация эпидемиологической ситуации с пандемией и выход на плато стали возможными благодаря своевременным ограничениям, изоляции населения и масочно-перчаточному режиму.

- Россия смогла выйти на плато, может быть, и не очень быстро по сравнению с другими странами из-за некоторых факторов. В первую очередь, несмотря на сообщения об опасности вируса туристы из России в феврале и марте продолжали выезжать за границу, - объяснил Зуев, чьи слова цитирует телеканал «360».

По мнению специалиста на распространение инфекции в государстве также повлияли грубые нарушения самоизоляции местными жителями, когда в начале мая люди, несмотря на предупреждения и требования со стороны властей, начали гулять и выезжать на пикники. Сказались также и поездки россиян внутри страны.

- Пока еще очаги коронавируса продолжают возникать в отдельных регионах страны, их быстро «погасят» силами десанта врачей, - добавил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам известного японского инфекциониста планету ждет вторая волна заболеваемости коронавирусом: вероятность такого исхода эпидемиологической ситуации равно 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU