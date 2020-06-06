2020-06-06T07:21:35+03:00
Происшествия

Люксовый Aston Martin вылетел на тротуар в центре Москвы

По предварительным данным, в результате происшествия никто
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ночь на субботу, 6 июня, люксовый автомобиль Aston Martin на большой скорости въехала в ограждение на пешеходной зоне у кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади в центре Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по предварительным данным, в результате происшествия никто

«Около 01:25 на Арбатской площади в районе дома 14 автомобиль Aston Martin совершил наезд на препятствие. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадавших нет», - передает ТАСС сообщение московского ГУ МВД России.

На данный момент в здании кинотеатра «Художественный» проводятся ремонтные работы, оно обнесено строительным ограждением.

Напомним, в минувшую среду, 3 июня, на пересечении Садового кольца и улицы Малой Дмитровки в центре Москвы столкнулись пять машин. В результате аварии пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Все машины, две из которых автомобили такси, получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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