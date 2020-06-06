Рабочие нашли массовое захоронение солдат Вермахта в Северной Осетии

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:40:30+03:00

По завершению всех идентификационных процедур останки погибших отправят на немецкое мемориальное кладбище, а элементы немецкой формы передадут в российские музеи

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В Северной Осетии строители обнаружили массовое захоронение немецких солдат времен Второй Мировой войны.

На останки военных случайно наткнулись рабочие, которые копали котлован для дома. После обнаружения человеческих костей место вызвали сотрудников правоохранительных органов и поисковиков.

После завершения раскопок специалисты приступят к идентификации солдат. Уже были найдены несколько медальонов с их именами. Представитель поискового отряда «Долг и Честь» Мурат Цахилов рассказал, что уже подняли останки пятерых солдат Вермахта и нашли два смертных медальона, а также жетоны, патроны и личные вещи.

«Мы сейчас подняли останки пятерых солдат Вермахта, нашли два смертных медальона. Пока расчистка идет, может еще кого найдем. Жетоны попадаются, нашли несколько патронов и личные вещи: расчески, пуговицы», - передает «Звезда» слова представитель поискового отряда.

По завершению всех идентификационных процедур останки погибших солдат отправят на немецкое мемориальное кладбище в Хадыженск, а элементы немецкой формы и личные предметы будут переданы в российские музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU