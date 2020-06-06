2020-06-06T07:54:16+03:00
Спорт

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в Россию

Спортсмен покинул бразильский клуб «Коринтианс»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в РоссиюЭкс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в РоссиюФото: REUTERS
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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнером Лавом покинул Бразильский футбольный клуб «Коринтианс». Как уточнили на сайте клуба, контракт с футболистом расторгнуто по обоюдному согласию.

В «Коринтиансе» сообщили, что игрок ужe принял предложение от другого клубa. Как сообщает издание Globo Esporte, спортсмена хочет видеть у себя один из российских футбольных клубов, который уже сделал Лаву предложение o переходе.

Агент футболиста заявил, что бразилец сам расскажет о своих будущих планах в понедельник, 8 июня, передаёт Sportbox.ru.

В общей сложности бразильский нападающий сыграл за «Коринтианс» 121 матч и за все это время забил 29 мячей. Ранее футболист играл за ЦСКА – в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году, но периодически уходя в бразильские клубы. В московском футбольном клубе Лав провел в 144 матча, забил 120 голов и в его активе также 53 голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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