6 Июнь 2020 2020-06-06T08:43:29+03:00

Назвали профессии с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Фото: REUTERS

Оплата труда будет варьироваться по регионам

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В некоторых сферах работодатели готовы предложить неплохие зарплатные после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила руководитель исследований hh.ru Мария Игнатова.

По словам эксперта, агенты по продаже элитной недвижимости смогут претендовать на заработную плату в размере одного миллиона рублей в месяц. Остальные позиции с похожим уровнем зарплат относятся уже к профессии управленца.

Кроме того, оплата труда будет варьироваться по регионам. На данный момент в топ пять рейтинга по зарплате входят Чукотка, НАО, Якутия, Москва и Магаданская область. Самые низкие заработные платы представлены в Кемеровской области, Северной Осетии и в Чечне.

«Средние предлагаемые заплаты "выше рынка" сейчас сохраняются в сфере добычи сырья, IT, строительства», - рассказала специалист в беседе с «Ридусом»

Ранее сайт kp.ru писал о самых востребованных профессиях во время пандемии коронавируса. Самыми востребованными оказались сферы аналитиков, добыча сырья и полезных природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU