2020-06-06T09:49:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили более 100 тыс. пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в столице выздоровело ещё 3 073 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пришли данные о выздоровевших в МосквеПришли данные о выздоровевших в МосквеФото: REUTERS
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Общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 100 тысяч. Такие данные в субботу, 6 июня, привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и отметила, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100431 человек» - рассказал вице-мэр.

Напомним, по последним данным, в России подтвердили 449 834 случая заболевания коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели еще 8 726 человека. Всего в стране выздоровело 212 680, а жертвами вируса стали 5 528 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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