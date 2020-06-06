В Москве вылечили более 100 тыс. пациентов с коронавирусом
Общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 100 тысяч. Такие данные в субботу, 6 июня, привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и отметила, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100431 человек» - рассказал вице-мэр.
Напомним, по последним данным, в России подтвердили 449 834 случая заболевания коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели еще 8 726 человека. Всего в стране выздоровело 212 680, а жертвами вируса стали 5 528 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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