Автомобили приставов и ФСИН смогут оснастить мигалками

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:21:19+03:00

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Президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) оснастить свои автомобили «мигалками».

В соответствующим указе, опубликованном в пятницу, 5 июня, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о том, что службы смогут поставить «мигалку» на один автомобиль.

«Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов ... дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», - говорится в документе, подписанном российским лидером

На данный момент проблесковые маячки могут использовать в 21 структуре, в том числе федеральные и региональные власти, а также РАН. Число машин, на которые разрешено устанавливать «мигалки» составляет 641.

ИСТОЧНИК KP.RU