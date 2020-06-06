2020-06-06T10:57:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки от коронавируса умерло 197 человек

Всего с начала пандемии в России скончалось 5 725 человек с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Представлены данные по коронавирусу в РоссииПредставлены данные по коронавирусу в РоссииФото: REUTERS
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За минувшие сутки в России зафиксировано 197 летальных исходов среди заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, общее число погибших с начала эпидемии в стране увеличилось до 5 725 человек. Такие данные в субботу, 6 июня, привел Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, всего за последние сутки в стране зарегистрировано 8 855 заразившихся в 84 регионах, из них 3 265 инфицированных (почти 37%) переносят заболевание без каких-либо симптомов.

За все время с начала пандемии в стране выявили 458 689 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число заболевших подтверждено в Москве – за минувшие сутки заболели 1 992, а общее число инфицированных составило 193 061, а также в Подмосковье – 43 478 (+758 за сутки), Петербурге –18 169 (347 за сутки). По числу заболевших в мире коронавирусом страна остается на третьем месте.

Также за последние сутки выздоровели еще 8 708 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число выписанных из больницы на данный момент составляет 221 388 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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