Видео смертельной схватки змеи и варана в ЮАР сняли туристы

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:26:47+03:00

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В национальном парке Крюгера в ЮАР песчаная змея напала на молодого варана. И пыталась задушить добычу, однако ящерица начала отбиваться. Туристам удалось заснять смертельную схватку, которая длилась около двух часов.

Менеджер отеля, который расположен в заповедники Кристи Деланж рассказала, что сидела на крыльце здания, когда увидела, как змея напала на молодого варана и начала душить его, однако жертве удалось отбиться, после чего они около двух часов катались по земле, не отпуская друг друга. Однако варану не хватила сил так долго сопротивляться и, когда он выдохся змее удалось вцепиться ему в шею, а затем целиком заглотить его.

«Варан был достаточно крупный, и змея будет сыта им несколько недель», — сообщила менеджер.

Она уточнила, что зачастую в заповедник полюбоваться более крупными животными, например львами и слонами, однако «жизнь мелких может быть захватывающим зрелищем».

В ЮАР засняли смертельную схватку змеи и варана.

ИСТОЧНИК KP.RU