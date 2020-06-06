Количество вредных веществ в водах Норильска превышено более чем в 200 раз
Результаты восьми новых проб воды после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали, что предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ превышены более чем в 200 раз. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«Получены результаты восьми проб забора воды. Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз», - передает РИА Новости сообщение экстренных служб.
Напомним, авария произошла из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, что привело к загрязнению около 100 тысяч кв. м.. В результате около 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекло в водные объекты на Таймыре. По оценкам Роспотребнадзора, в грунт попали около 6 тысяч тонн топлива.
По данным Гринпис экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей, а на восстановление экосистеме уйдет по меньшей мере десять лет. В Минприроды отметили, что для ликвидации последствия аварии потребуется помощь МЧС с привлечением армии.
Происшествии в Норильске объявили чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ИСТОЧНИК KP.RU