2020-06-06T19:54:53+03:00
Общество

В Московском патриархате советуют россиянам воздержаться от зарубежных паломничеств в этом году

Реккомендации дали в связи с пандемией коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Паломников призвали посещать святыни внутри страныПаломников призвали посещать святыни внутри страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россиянам рекомендуют отказаться от планов посетить в 2020 году святыни, находящиеся в других странах. В Московском патриархате напомнили об опасности распространения коронавируса.

- Я очень настоятельно советую и рекомендую нашим российским гражданам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет полностью безопасным, — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он назвал места в России, которые поломники могли бы посетить, когда ситуация внутри страны с эпидемией стабилизируется. Например, Мирожский монастырь в Пскове, Соловецкий монастырь, Валаамский монастырь.

Президент Владимир Путин на совещании 6 июня сообщил, что россияне не вылетают за границу, но для некоторых делают исключения. Такие случаи президент назвал "эстраординарными", то есть человеку нужно доказать, что едет за границу он по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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