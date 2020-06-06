2020-06-06T20:51:41+03:00
Общество

Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки

Страны, которые сократили добычу не на тот объем, что был указан с соглашении, выполнят обязательства до сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр энергетики Александр НовакМинистр энергетики Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики Александр Новак заявил, что худший период на рынке нефти пройден во многом, благодаря сделке, которую заключили страны ОПЕК в апреле 2020 года.

В субботу 6 июня, на очередной встрече, представителям группы нефтедобывающих стран вновь удалось договориться о продлении действующего режима ограничения добычи еще на месяц, до июля.

- Все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность тому, чтобы на 100 процентов выполнять сделку,- сказал министр.

Тем странам, которые по разным причинам пока не сократили объем добычи до указанного в соглашении, дали время на выполнение своих обязательств - до сентября 2020 года.

Сокращение добычи нефти в 9,7 миллионов баррелей в сутки сохранится до конца июля.

- Решение продлить действующее сокращение добычи принято для снижения рисков на рынке и сокращения запасов нефти,- приводит слова министра ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса упал спрос на нефть, это отразилось на стоимости сырья. Производителям, чтобы не допустить переполнения хранилищ, пришлось урезать объемы производства.

"Спрос на нефть начал восстанавливаться" – министр энергетики РФ Новак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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