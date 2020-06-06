Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Министр энергетики Александр Новак заявил, что худший период на рынке нефти пройден во многом, благодаря сделке, которую заключили страны ОПЕК в апреле 2020 года.
В субботу 6 июня, на очередной встрече, представителям группы нефтедобывающих стран вновь удалось договориться о продлении действующего режима ограничения добычи еще на месяц, до июля.
- Все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность тому, чтобы на 100 процентов выполнять сделку,- сказал министр.
Тем странам, которые по разным причинам пока не сократили объем добычи до указанного в соглашении, дали время на выполнение своих обязательств - до сентября 2020 года.
Сокращение добычи нефти в 9,7 миллионов баррелей в сутки сохранится до конца июля.
- Решение продлить действующее сокращение добычи принято для снижения рисков на рынке и сокращения запасов нефти,- приводит слова министра ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса упал спрос на нефть, это отразилось на стоимости сырья. Производителям, чтобы не допустить переполнения хранилищ, пришлось урезать объемы производства.
"Спрос на нефть начал восстанавливаться" – министр энергетики РФ Новак.
ИСТОЧНИК KP.RU