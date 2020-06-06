2020-06-06T20:58:18+03:00
Общество

Власти США предложили России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео от лица американских властей предложил России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

Он написал в твиттер, что ему "печально слышать" новости о событиях в Норильске. Экологи считают, что природе нанесен серьезный ущерб. На ликвидацию последствий ЧП потребуется больше 10 миллиардов рублей, расходы берет на себя компания "Норникель", об этом глава предприятия доложил президенту во время совещания 5 июня.

- Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы. Наш технический опыт может быть полезен,- написал Помпео в твиттер.

После ЧП в Норильске Генпрокуратора проведет проверки на других особо опасных объектах в зоне вечной мерзлоты. Причиной разлива нефти и последующего пожара стала усадка опор, поддерживавших резервуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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