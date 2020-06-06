Власти Китая попросили граждан не ездить в Австралию из-за расовой дискриминации

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:08:06+03:00

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Китайцев предупредили о дискриминации, с которой они могут столкнуться в Австралии. В министерстве туризма КНР выпустили рекомендации для путешественников. Гражданам сообщают, что в последнее время участились случаи агрессии в отношении китайцев и в целом азиатов в Австралии. Причиной этого в памятке названа пандемия коронавируса.

- Министерство культуры и туризма напоминает китайским туристам о необходимости повышать уровень осведомленности о безопасности и не ездить в Австралию,- приводит текст заявления CNN.

В Австралии поспешили ответить на заявления Китая, министр туризма Саймон Бирмингем опроверг информацию об агрессии в отношении азиатов:

- Австралия является самым успешным мультикультурным обществом и сообществом мигрантов в мире.

Австралия считается одним из значимых союзников США, власти этой страны стали первыми, кто поддержал идею Трампа о независимом расследовании причин пандемии и оценке действий КНР и ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU