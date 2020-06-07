2020-06-06T21:32:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 7 июня 2020: в столице вылечились свыше 100 тысяч заболевших и открылись храмы

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 7 июня 2020
Андрей АБРАМОВ
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В Москве выздоровели свыше 100,4 тысяч пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.В Москве выздоровели свыше 100,4 тысяч пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Традиционный дайджест последних новостей начинаем с положительной статистики. В Москве выздоровели свыше 100,4 тысяч пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это больше половины всех заболевших. При этом власти столицы напоминают, что почти все выздоровевшие могут прийти и сдать плазму. Содержащиеся в ней антитела помогут пойти на поправку другим.

Однако под медицинским наблюдением продолжают оставаться еще более 90 тысяч пациентов. Общее число диагностированных случаев COVID-19 в Москве составило более 193 тысяч.

Последние дни ежедневное число регистрируемых случаев упало ниже психологической отметки в 2000 заболевших. Подобная динамика сохраняется на протяжении четырех суток. Накануне показатель был 1992 человека.

При этом большинство новых носителей ковида оказываются сравнительно молодые люди. Более 75% заболевших это люди до границы пенсионного возраста.

Вместе с тем в Москве начали постепенное снятие ограничений. Первую неделю работает непродовольственная торговля и спортивные залы. В столичном Роспотребнадзоре сообщили, что с начала прошлого месяца проверили более 6 тысяч объектов. Но интересна другая статистика. Если на протяжении мая 99% проверок ведомства заканчивались штрафами и предписаниями, то за первую неделю июня только 86% ревизий выявляют нарушение.

В выходные на улицы Москвы выехали 4,5 тысячи единиц спецтехники, чтобы провести очередную дезинфекцию улиц. Несколько тысяч коммунальщиков вручную обработали наиболее людные зоны — у метро, остановок, возле МФЦ и больниц.

Наконец добрая новость для православных: в столице вновь начали открываться храмы для посещения мирянами. Некоторые приходы устраивают службу под открытым небом, чтобы минимизировать контакты прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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