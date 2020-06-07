7 Июнь 2020 2020-06-06T21:49:15+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 100 431 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 7 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 100 431 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 3 073 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 221 тысячи пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 8 708 человек. Зараженными в стране остаются более 231 тысячи пациентов. Отмечается, что большинство инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов или болеют в легкой форме.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России по поручению президента Владимира Путина создадут национальную базу генетической информации. Эксперт рассказал, как эти данные врачи смогут применять для лечения пациентов: база поможет в подборе наиболее эффективных лекарств, при планировании детей, даже в создании вакцины от новых вирусов.

В стране также зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавирусной инфекции нового типа. В ведомстве отметили, что данный препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, а именно при развитии так называемого цитокиного шторма.

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ИСТОЧНИК KP.RU