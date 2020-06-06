Бэнкси опубликовал картину о протестах в США с подожженным американским флагом
Известный уличный художник Бэнкси опубликовал рисунок о протестах в США. Тысячи американцев, а вслед за ними жители стран Европы, вышли на улицы после гибели темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд. В его смерти подозревают сотрудника полиции, который на глазах прохожих применил удушающий прием. Смерть Флойда связали с расизмом.
Протестующие требуют равного отношения к людям разных национальностей и цвета кожи.
Бэнкси опубликовал в инстаграм сначала фрагмент картины - абстрактный портрет темного человека, а рядом зажженная свеча. На следующем снимке фото целиком, где уже видно, что эта свеча поджигает американский флаг.
- Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя. Это проблема белых людей,- написал Бэнкси.
Он сравнил протесты и их причины с ситуацией, когда квартиру темнокожего человека затапливает "белый" сосед сверху, у которого прорвало трубу.
- Если белые ее не починят, то кто-то должен подняться к ним и выбить дверь,- написал художник.
ИСТОЧНИК KP.RU