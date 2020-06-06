2020-06-06T22:29:13+03:00
В мире

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США с подожженным американским флагом

Британский уличный художник заявил, что нынешняя ситуация - "проблема белых людей"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Художник впервые решил высказаться о протестах, которые захватили СШАХудожник впервые решил высказаться о протестах, которые захватили СШАФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Известный уличный художник Бэнкси опубликовал рисунок о протестах в США. Тысячи американцев, а вслед за ними жители стран Европы, вышли на улицы после гибели темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд. В его смерти подозревают сотрудника полиции, который на глазах прохожих применил удушающий прием. Смерть Флойда связали с расизмом.

Протестующие требуют равного отношения к людям разных национальностей и цвета кожи.

Бэнкси опубликовал в инстаграм сначала фрагмент картины - абстрактный портрет темного человека, а рядом зажженная свеча. На следующем снимке фото целиком, где уже видно, что эта свеча поджигает американский флаг.

- Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя. Это проблема белых людей,- написал Бэнкси.

Он сравнил протесты и их причины с ситуацией, когда квартиру темнокожего человека затапливает "белый" сосед сверху, у которого прорвало трубу.

banksybanksy
Бэнкси опубликовал рисунок о протестах в США
1696879 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Если белые ее не починят, то кто-то должен подняться к ним и выбить дверь,- написал художник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые заявили, что человечество создало "идеальные условия" для следующих пандемий
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США с подожженным американским флагом
Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации разлива нефти в Норильске
В Испании после карантина откроют дискотеки, но там нельзя танцевать
В мире от коронавируса погибли больше 400 тысяч человек: Это больше численности Исландии
Певица Мадонна пришла на митинг в защиту прав темнокожих на костылях
Власти Китая попросили граждан не ездить в Австралию из-за расовой дискриминации
Власти США предложили России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заразился коронавирусом
Демонстрантов вытеснили с главной площади Бейрута
Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
При введении режима ЧС россиянам вернут деньги за билеты на концерты или выдадут ваучеры
В Московском патриархате советуют россиянам воздержаться от зарубежных паломничеств в этом году
Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон
"Где 400 миллионов?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии
Еще один президент угрожает прекратить финансирование ВОЗ
Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колени во время акции памяти Флойда
В Японии создают спутник для уничтожения космического мусора
"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге
В Бейруте демонстранты громят здание парламента
Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой на самоизоляции
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений